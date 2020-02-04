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برشلونة يجهز مفاجأة لجماهيره قبل يونيو القادم

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:35 ص
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برشلونة
برشلونة
الفجر الرياضي
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أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم الثلاثاء عن مفاجأة يحضرها برشلونة لجماهيره خلال الأسابيع المقبلة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن برشلونة سيطلق منصة Barça Tv + التي ستقدم محتوى يخص النادي في الفترة القادمة.

وتابعت الصحيفة المقربة من البارسا أن المنصة الجديدة سيقدم من خلالها مقابلات صحفية وملخصات المباريات، هذه المنصة ستطلق قبل الصيف.

ويلتقي نادي برشلونة مع نظيره أتليتك بلباو مساء بعد غد الخميس ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس ملك إسبانيا.

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