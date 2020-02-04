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برلمانية تتطالب بخفض أسعار الغاز والكهرباء للمصانع

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:35 ص
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النائبة
النائبة
مارينا بشارة
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تقدمت هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن تأثير ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء مؤخرًا على العديد من الشركات الصناعية الكبرى، والتابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، نظرًا لكونها من المصانع المستهلكة للطاقة من الغاز والكهرباء.

وقالت البرلمانية في طالبها: إن أسعار الطاقة لهذه الشركات بصورة متواصلة وتعجيزية لها، فارتفع سعر الغاز الطبيعي من 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية إلى 4.5 دولار، وأيضًا سعر الكهرباء لمصاهر الألمونيوم في شركة مصر للألومنيوم.

ونوهت بأن التعريفة في مصر بلغت نحو 6.7 سنتکیلووات.ساعة، وهذا الرقم يسجل أعلى سعر للكيلو وات. ساعة مقارنة بجميع المصاهر في العالم.

وطالبت وكيلة المشروعات الصغيرة بتدخل فوري وقوي من قبل الدولة لدعم كياناتها الصناعية الضخمة وإزالة خطر التوقف الذي يهددهم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

كما طالبت بإعلان الدولة عن خطة واضحة بخفض أسعار الطاقة للمصانع لانتشالها من أزمتها وإنقاذ الصناعة لاسيما في ضوء زيادة إنتاج الطاقة في مصر بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي وتهاوي الأسعار العالمية إلى مستويات غير مشجعة للتصدير.

وأوضحت أن ارتفاع الأسعار أدى إلى تراكم الديون على العديد منها ووقوع آخرين في خطر التوقف عن العمل في أي وقت، نتيجة ارتفاع التكلفة الإنتاجية وانخفاض المشتريات، نتيجة لاحتدام المنافسة بينهم وبين الصناعات الخارجية التي تتحمل تكلفة إنتاجية أقل.
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