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الصحة: الاشتباه في إصابة 5 آلاف سيدة بسرطان الثدي بالمنوفية
الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:29 ص
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هدى عبدالرازق
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قال الدكتور نصيف حفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إنه تم توقيع الكشف على 440 ألف سيدة من سن من 18 عام فيما فوق، ضمن مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي.
وأشار "حفناوي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، إلى أن المحافظة تحتل المرتبة الثانية في أكبر نسبة للكشف بعد محافظة القاهرة، وهو ما يؤكد ارتفاع الوعي لدى المرأة في محافظة المنوفية.
وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أنه تم الاشتباه في 5 آلاف سيدة باصابتها بسرطان الثدي، فتم توزيعهم على مستشفتين لإجراء أشعة، وبالفعل تقرر أخذ عينة من 40 حالة، و8 حالات منهم نتيجتها كانت إيجابية، ويتخذ معهم الإجراء المناسب.
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