الصحة: الاشتباه في إصابة 5 آلاف سيدة بسرطان الثدي بالمنوفية

قال الدكتور نصيف حفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إنه تم توقيع الكشف على 440 ألف سيدة من سن من 18 عام فيما فوق، ضمن مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي.





وأشار "حفناوي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، إلى أن المحافظة تحتل المرتبة الثانية في أكبر نسبة للكشف بعد محافظة القاهرة، وهو ما يؤكد ارتفاع الوعي لدى المرأة في محافظة المنوفية.