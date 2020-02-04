محافظ كفر الشيخ: الاتفاق مع رجال أعمال لتدريب طلاب التعليم الفني

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه قد بدأ في الاجتماع بعدد من مستثمري المحافظة وكذلك زيارة المناطق الصناعية والاستثمارية من أجل البحث والتنسيق لإمكانية ربط طلاب مدارس التعليم الفني بهذه المناطق الصناعية وتوفير فرص عمل لهم بعد تدريبهم بصورة عملية تؤهلهم للعمل هناك بعد تخرجهم، وهو ما يساهم بالقطع في تخفيض نسبة بطالة خريجي المدارس الفنية.



وأضاف نور الدين، خلال تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أنه يضع ربط التعليم الفني بسوق العمل نصب عينيه منذ توليه قيادة المحافظة أواخر العام الماضي، وذلك لما تتميز به كفر الشيخ من فرص استثمارية واعدة يجب أن يستفاد منها أهالي وأبناء المحافظة، لافتًا أنه قد تم الاتفاق مع عدد من رجال الأعمال على تدريب هؤلاء الطلاب تمهيدًا لدمجهم في سوق العمل بتشجيع من المحافظة بصورة خاصة ومن الدولة بصورة عامة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.



وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه بالتوازي مع ما نقوم به مع المستثمرين نقوم أيضا بالعمل بجدية للنهضة بالتعليم الفني وتطويره وتشجيع الطلاب على التفوق والتعلم مما يقومون بدراسته وإكسابه مهارات حقيقية لكي يكون على المستوى المطلوب لسوق العمل ويستطيع أن يقدم إنتاجا حقيقيا.

