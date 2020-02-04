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حيوان غريب يُهاجم هيفاء وهبي في المكسيك

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:22 ص
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هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هبة أحمد
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تحرص الفنانة هيفاء وهبي على التفاعل الدائم مع محبيها، ومشاركتهم ما يحدث معها في اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


نشرت هيفاء مقطع فيديو عبر الاستوري الخاص بحسابها، أوضحا فيه عن حيوان غريب قام بمهاجمتها فى الغرفة التي تواجدت بها في المكسيك، وذلك عقب إحيائها حفلها الأخير هناك.

بدت فيه هيفاء وهبي وهي تشعر بالرعب والخوف،وعلقت على الفيديو قائلة: "بعد الحفلة، فجأة دخل علينا هيدا الشي، يلي أول مرة بشوفو، وصاروا البنات من ورا القزاز يتشاطروا عليه، ومن دقيقة كان صريخن واصل لقبرص، طبعا أنا ما بتوصى، صريخي وصل لمطار بيروت. شو هيدا؟".

وتبين أن الحيوان الذى هاجم هيفاء وهبي يسمى "راكون" وهو حيوان بري.

وتنتظر هيفاء وهبي حاليًا عرض فيلمها الجديد "أشباح أوروبا"، والفيلم قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد أبو السعد، وشريف يسري، ومن إخراج محمد حماقي،بطولة هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي،مصطفى خاطر، معتصم النهار، أروى جودة.
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