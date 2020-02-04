Advertisements
Advertisements
Advertisements

بالأسلحة البيضاء.. 3 لصوص يعتدون على سائق أثناء توصليهم بالقاهرة

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:22 ص
Advertisements
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
نجحت قوات أمن القاهرة، في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بالإكراه.

وتبلغ لقسم شرطة الشروق، بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص، مقيم بالقليوبية، بأنه حال استقلاله سيارة أجرة "فان"، ماركة سوزوكي "لم يحدد رقمها"، يستقلها 3 أشخاص "أدلى بأوصافهم التقريبية، وأثناء سيرهم بدائرة القسم، قام أحدهم بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته فأصابه بجروح مختلفة بالرأس واستولوا منه على مبلغ 1350 جنيها، وهاتف المحمول، وقاموا بإنزاله من السيارة بذات الطريق وهربوا.

وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لمباحث القاهرة، أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مسجل.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد بعض الأكمنة أسفر إحداها عن ضبطهم، وبحوزتهم فرد خرطوش، فرد رصاص، 6 طلقات مختلفة الأعيرة، سلاح أبيض "سكين"، سيارة فان ماركة سوزوكي مستأجرة، سيارة أجرة "ميكروباص" أحدهم يعمل عليها.

وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بالإكراه باستخدام الأسلحة والسيارتين المضبوطين بحوزتهم.

وتم بإرشادهم ضبط الهاتف المستولى عليه ومبلغ 1060 جنيها من متحصلات واقعة السرقة وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

حوادث الفجر تشكيل عصابي اسلحة بيضاء اخبار الحوادث

أخبار تهمك

الاتحاد الأفريقي يكشف مفاجأة عن مصير مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة إجبار كيكي سيتين على إشراك فاتي في تشكيلة برشلونة الرسمية

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يعلن عدم إذاعة مباراته أمام الأهلي

منذ أقل من ساعة

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

منذ حوالي 13 ساعة

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ يومين

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2020 بالاسم ورقم الجلوس (التيرم الأول) عبر موقع مديرية التربية والتعليم البديل qalubiaedu.org

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة يجهز مفاجأة لجماهيره قبل يونيو القادم

منذ 35 دقيقة

أول فرمان من فايلر تجاه "كهربا"

منذ أقل من ساعة

أكثر اللاعبين المستفيدين من طريقة سيتين مع برشلونة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

رسالة قوية من نجم الزمالك السابق بشأن فرجاني ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ يوم

محمد شريف يفجر مفاجأة عن مدرب الأهلي السابق

منذ ساعتين و 38 دقيقة

بعد "كورونا".. فيروس جديد يجتاح أفريقيا

منذ أقل من ساعة

فايلر يحسم الجدل حول استمرار شريف إكرامي في الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

أول تعليق من السفير السوداني بالقاهرة على بيان الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

وزيرة الصحة توضح حقيقة انتقال فيروس كورونا عبر الطيور

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

ضبط تشكيل عصابي بتهمة سرقة مسكن في مدينة نصر

ضبط تشكيل عصابي بتهمة سرقة مسكن في مدينة نصر

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المارة بالإكراه بالأميرية

باستخدام الـ"توك توك".. سقوط عصابة سرقة الهواتف بأسلوب الخطف بالنزهة

ضبط عصابة سرقة متعلقات المواطنين بالإكراه في مدينة نصر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:20 ص

بعد "كورونا".. فيروس جديد يجتاح أفريقيا

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

11:31 م

برشلونة يجهز مفاجأة لجماهيره قبل يونيو القادم

11:35 ص

أول فرمان من فايلر تجاه "كهربا"

11:12 ص

رسالة قوية من نجم الزمالك السابق بشأن فرجاني ساسي

08:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status