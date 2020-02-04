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رابط مباشر.. تعرف على خطوات تحديث بطاقة التموين عبر موقع "دعم مصر"

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 10:38 ص
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دعم مصر
دعم مصر
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دعم مصر تحديث بطاقة التموين.. يشغل بال الكثير من المصريين كل ما يتعلق بتحديث البطاقات التموينية بعدما أعلنت الوزارة، عن ضرورة إجراء تحديث عبر موقع "دعم مصر".

أهمية تحديث بطاقة التموين  

وكشف مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، الدكتور عمرو مدكور، حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تيسير أي إجراءات لأصحاب البطاقات التموينية من خلال وجود آليات للتواصل معهم في إرسال رسائل قصيرة تفيدهم بأي شيء عن منظومة الدعم.

بداية تحديث تحديث بطاقة التموين  

وبدأ تحديث بطاقة التموين عبر "موقع دعم مصر"، منذ أمس الاثنين، وننر لكم في السطور القليلة التالية، كيفية تحديث البطاقات: 

- الدخول إلى موقع "دعم مصر"، بالضغط هنا.

- يضع صاحب البطاقة رقم التليفون الخاص به.

- وفي الخانة المجاورة يقوم بوضع الرقم القومي.

ويمكن تصحيح أية بيانات تتعلق برقم الهاتف الذي وضع مسبقًا حرصًا على صاحب البطاقة التموينية.

خطوات تحديث بطاقة التموين موقع دعم مصر

وقالت وزارة التموين أن تسجيل الرقم، يأتي حرصأ على مصلحة حامل بطاقة التموين، وتحديث البطاقة الغرض منه، والتواصل معه في حال وجود أي معلومات طارئة، والحفاظ على استمرار الدعم لصاحب بطاقة التموين وذويه.

تحديث بطاقة التموين من هنا

ودعت الوزارة إلى تحديث بطاقة التموين لكل من ظهر له عبارة برجاء تسجيل رقم الموبايل على بون صرف الخبز أو السلع التموينية المدعمة أو من سبق وقاموا بتسجيل رقم المحمول الخاص بهم وتم تغيير الرقم عليهم الدخول على موقع دعم مصر لكتابة رقم التليفون المحمول الخاص بهم بشكل صحيح، بالضغط ( هنا ).

موقع دعم مصر رابط سريع

وفعلت وزارة التموين والتجار الداخلية خدمة جديدة على موقع دعم مصر اعتبارا من شهر فبراير الجاري ، عن طريق إرسال رسائل قصيرة للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية من خلال بونات صرف الخبز المدعم وبونات صرف السلع التموينية.

طريقة تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين عبر موقع "دعم مصر".. بالدخول على موقع دعم مصر لكتابة رقم المحمول الخاص باسم صاحب البطاقة أو رقم المحمول لأحد أفراد الأسرة المستفيدين من الدعم، وكذلك الرقم القومي ،وذلك في إطار حرص الوزارة على وجود وسيلة للتواصل مع المواطنين .


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