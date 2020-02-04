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البورصة تربح 2.8 مليار جنيه في الدقائق الأولي من تعاملات اليوم

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 10:27 ص
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية 

إفتتحت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات بعد إعلان الحكومة عن طرح شركات القوات المسلحة بالبورصة.

وربح رأس المال السوقي  خلال التعاملات الصباحية نحو 2.8 مليار جنيه ليصل عند 706.8 مليار جنيه 
 

مؤشرات البورصة المصرية 

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 13955 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.17% ليصل مستوى 1267 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 1385 نقطة.

أخبار البورصة المصرية يوم الإثنين 4-2-2020

وإختتمت المؤشرات الرئيسية  للبورصة المصرية تداولات أمس الإثنين مجتمعة بالمنطقة الحمراء ، فى اطار الاداء العرضى للسوق بين 13630 نقطة و 14000 نقطة ، لينهى المؤشر الرئيسى على تراجع طفيف بنسبةـ 0.08% عند 13878 نقطة ، بعد ان هبط بالتداولات الصباحية لمستوى الـ 13852 نقطة و عاد مجددا لتقليص خسائره و يرتفع وصولا الى 13906 نقطة ثم يغلق عند 13878 نقطة ، و الذى يأتى مع مشتريات حذرة و إنتقائية للمؤسسات مقابل مبيعات للافراد بكافة فئاتهم ليسجل المستثمرون المصريون و الاجانب صافى شراء بـ 4.091.669 مليون و 24.789.802 مليون جنيه على التوالى مقابل تسجيل العرب صافى بيع بـ 28.881.472 مليون جنيه ، و الذى جاء بقيم تداول اقل من المتوسط بلغت 484 مليون جنيه بمخطط سيولة 52.78 % للشراء ، لينهى رأس المال السوقى للشركات المقيدة فاقدا 2.921 مليار جنيه من رصيده مسجلا 704.084 مليار جنيه.
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