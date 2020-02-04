اليوم.. خارجية البرلمان تستقبل السفير النيوزيلندي بمصر

وكان جريج لويس، التقى منذ أيام قليلة، اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ذلك في أول زيارة رسمية له إلى محافظة الإسكندرية؛ لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات بين الجانبين على الأصعدة كافة.





وأكد "لويس" خلال اللقاء، اهتمامه بدفع وتنمية العلاقات بين مصر ونيوزيلندا في كافة المجالات، واستعداده التام لتوفير كل الدعم إلى محافظة الإسكندرية.

وتعد نيوزيلندا من البلدان المتقدمة حيث تصنف عاليًا في التصنيفات الدولية في التعليم والحرية الاقتصادية وانعدام الفساد، ويشكل معدل بطالة نسبة جد ضعيفة تقدر بـ3.5%.





كما تصنف مدنها أيضًا باستمرار بين الأكثر ملائمة للعيش في العالم.