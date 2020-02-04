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طريقة تحضير كيك الإكلير

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 10:31 ص
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بوابة الفجر
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المقادير
- الماء : كوب
- الزبدة : اصبع (100غم)
- طحين : كوب
- سكر : ملعقة صغيرة
- البيض : 4 حبات
- الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة
- بودينج جاهزة بطعم الفانيلا : عبوة (للحشوة)
- حليب : كوبان (للحشوة)
- كريمة الخفق : نصف كوب (للحشوة)
- كريمة الخفق : نصف كوب (للوجه)
- صلصة الشوكولاته الجاهزة : حسب الرغبة (للوجه)
طريقة التحضير
1. ضعي الماء والزبدة في قدر على نار متوسطة واتركيهم لدرجة الغليان ثم أزيلي القدر عن النار وأضيفي الطحين والسكر واخفقي جيداً.

2. أضيفي البيض للخليط (بيضة تلو الأخرى) مع الخفق ثم أضيفي الفانيلا.

3. ضعي الخليط في صينية مربعة واخبزيه لمدة 25 دقيقة في فرن محمى مسبقاً واتركيه يبرد تماماً.

4. اخلطي مزيج البودينغ الجاهز مع الحليب معا ثم أضيفي الكريمة المخفوقة ووزعي الخليط فوق الكيك المخبوز والمبرد.

5. زيني الوجه بالكريمة المخفوقة وصلصة الشوكولاتة
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