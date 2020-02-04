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سيطرة إماراتية مصرية جزائرية على ذهب فردي الكارتيه في "عربية السيدات

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 10:32 ص
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بوابة الفجر
رسالة الإمارات .. جلال الحرباوي
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سيطرت لاعبات الإمارات ومصر والجزائر يوم أمس (الاثنين) على بساط فردي الكاراتيه بعد حصولهنّ مناصفة على ميداليتين ذهبيتين في أول أيام منافسات دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بمشاركة 78 نادياً من 18 دولة عربية حتى 12 فبراير الجاري.
 
حصيلة أولى من الذهب للإمارات
وحصدت لاعبات الإمارات أولى الميداليات الذهبية إلى جانب لاعبات من جمهورية مصر العربية والجزائر وذلك ضمن منافساتي "الكاتا" و"الكوميتيه" فردي، على أن تستكمل المسابقة اليوم (الثلاثاء) بإقامة منافسات الفرق ولكلتا المسابقتين ايضاً على صعيد "الكاتا" و"الكوميتيه".
وأهدت حوراء العجمي بلادها الإمارات أولى الميداليات الذهبية في الدورة بعد فوزها على البحرينية رحمة العباسي لاعبة نادي البحرين في نهائي وزن تحت (50 كيلوغرام)، وذلك بنتيجة "8-3"، قبل أن تكمل مواطنتها فاطمة خصيف المهمة بحصد ثاني الميداليات الذهبية للإمارات، بفوزها في نهائي "كوميتيه" فوق (68 كيلوغرام) على المصرية ندا عيد لاعبة البنك الأهلي المصري بواقع (2-0).
 
وحصدت لاعبات الجزائر ميدالياتهن الذهبية ضمن منافسات "الكوميتيه"، عقب فوز لاعبة نادي بئر التوتة صفية دين بلقب وزن تحت (68 كيلوغرام) بعد تغلبها في النهائي على لاعبة البنك الأهلي المصري فراح موسى بواقع (4-1)، قبل أن تضيف زميلتها في النادي ذاته رافدة مقداس ذهبية وزن تحت (61 كيلوغراك) بتغلبها في النهائي على لاعبة بنك الأهلي المصري ناريمان مصطفى بنتيجة (3-0).
 
وبشكل مغاير، جاءت ذهبية لاعبات مصر مناصفة بين كلتا المسابقتين، بعد أن أحرزت رضوى أحمد لاعبة البنك الأهلي المصري ذهبية "الكاتا" بفوزها في النهائي على لاعبة نادي الفتاة الكويتي ياسمين المطوع بواقع "24-22"، قبل أن تذهب ذهبية فردي "كوميتيه" لوزن تحت (55 كيلوغرام) لزميلتها في النادي أحلام حمدي عقب تغلبها في النزال النهائي على لاعبة نادي الشارقة الرياضي للمرأة اليازيه إسماعيل.
 
وشهد حفل تكريم اللاعبات سعادة الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة، رئيسة لجنة الإشراف والمتابعة للدورة، وسعادة عيسى هلال الحزامي، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، وإبراهيم القناص رئيس الاتحاد العربي للعبة، وسعادة ندى عسكر النقبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وميثاء بن ضاوي مدير الدورة.
 
وتعد الكاراتيه من ضمن تسعة مسابقات تتضمنها دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات في نسختها الخامسة، بجانب مسابقات القوس والسهم، وكرة السلة، وكرة الطائرة، والرماية، وتنس الطاولة، والفروسية، وألعاب القوى، والمبارزة.
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