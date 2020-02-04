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اتحاد السلاح يستعد لتنظيم كأس العالم لسلاح الشيش

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 10:28 ص
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عبدالمنعم الحسيني
عبدالمنعم الحسيني
الفجر الرياضي
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بدأ اتحاد السلاح استعداداته لتنظيم بطولة كأس العالم لسلاح الشيش والمقرر اقامتها بالقاهرة خلال الفترة من 21 إلى 23 فبراير الجارى.

وصرح رئيس اتحاد السلاح عبدالمنعم الحسينى بأن البطولة ستقام بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة وهى واحدة من البطولات المؤهلة إلى اولمبياد طوكيو 2020 .

قال إن البطولة ستحظى بمشاركة واسعة من كل انحاء العالم باعتبارها بطولة مؤهلة من جهة وايضا لتميز مصر عالميا فى تنظيم كل بطولات رياضة السلاح .

وأضاف قائلا إن الاستعداد للبطولة يسير وفق ألية معينة اعتاد عليها طاقم العمل داخل الاتحاد فكل فرد يعلم تماما ما يجب عليه بذله من مجهود لإنجاح البطولة .

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