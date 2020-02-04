كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة النجم الساحلي والصفاقسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش النجم الساحلي BEIN مجانا

في مباراة مؤجلة من الاسبوع العاشر من الدوري التونسي ، يصطدم النجم الساحلي بنظيرة الصفاقسي ، في مساء يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير الجاري ، وذالك علي ملعب الأوليمبي بمدينة سوسة ، وتبدء المواجهة في تمام الساعة الرابعة بتوقيت مكة المكرمة و الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة ، ويدخل النجم اللقاء برصيد 18 نقطة من 12 لقاء ، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في ثلاث ، وتلقي 4 هزائم كان ثلاث منهم في اخر اربع مباريات ، مما ادي الي تراجع الفريق الي المركز السادس بجدول الترتيب ، بينما يبحث النادي الصفاقسي بدفعة قوية بعد الفوز في اللقاء الماضي و ارتفاع رصيده الي 24 نقطة في المركز الرابع ، وتمكن الصفاقسي من الفوز في ثماني مباريات و تلقي اربع هزائم.





بعد تأهل الفريق الي دور الثمانية من بطولة دوري ابطال افريقيا ، هاجم المدير الفني الأسباني جاريدو لفريق النجم الساحلي مجلس إدارة الفريق قائلا ، نجحنا في تحقيق هدفنا وهو التأهل لربع نهائي البطولة في صدارة المجموعة. وتابع جاريدو اللاعبون يستحقون ملعبا خاصا بهم وأيضا يجب أن يحصلوا على مستحقاتهم المالية ، وأختتم جاريدو تصريحاته "وضع الفريق أصبح لا يطاق والآن وبعد ضمان التأهل يجب إيجاد حلول لجميع الأزمات " ، وبعد تلك التصريحات أصبح الإسبانى جاريدو قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن الفريق ، وعلي سياق اخر اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم "الفيتو" تجاه كل الأندية التي لم تقم بسداد ما عليها من مستحقات ، عدم قيد اي لاعب الا بعد سداد المستحقات القديمة ،وأتخذت الجامعة هذا القرار لحاجته الأندية لقيد الصفقات الجدد .

يحل نادى الساحلى ضيفًا على الصفاقسى التونسى فى تمام الثالثة عصرًا باللقاء الذى يجمعهما على الملعب الأولمبي بمدينة سوسة، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من الرابطة التونسية المحترفة الأولى.





يدخل النجم الساحلي صاحب الأرض والجمهور المباراة منتشيًا، بعد تأهله للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد أن حقق الفوز على بلاتينوم ستارز بطل زيمبابوي وتأهل في صدارة المجموعة.





ويطمح النجم الساحلي في تحقيق الفوز، من أجل تحسين وضعية الفريق في جدول ترتيب الدوري التونسي، والتي لا تتماشى مع أداء الفريق قاريًا.





في المقابل، يطمح النادي الصفاقسي لإضافة ثلاث نقاط جديدة في رصيده، تمكنه من الدخول في دائرة المنافسة الفعلية على لقب الدوري التونسي مع الترجي المتصدر.





مشاهدة مباراة النجم الساحلي والصفاقسي في الدوري التونسي





مشاهدة مباراة النجم الساحلي والصفاقسي في الدوري التونسي





مشاهدة مباراة النجم الساحلي والصفاقسي في الدوري التونسي





مشاهدة مباراة النجم الساحلي والصفاقسي في الدوري التونسي





يحتل النجم الساحلي المركز السادس برصيد 18 نقطة من 12 مباراة، حيث فاز في خمس مباريات، وتعادل في ثلاثة، وخسر أربعة مباريات، له 14 هدفاً وعليه 10.





على الجانب الآخر، يحتل النادي الصفاقسي المركز الرابع برصيد 24 نقطة من 12 مباراة، حققها من 8 انتصارات وأربعة هزائم دون تعادلات، له 16 هدفا وعليه 11 هدفا.







