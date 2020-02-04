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فوائد زيت الأفوكادو للأظافر.. وطريقة استخدامه

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 10:01 ص
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بوابة الفجر
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فوائد زيت الأفوكادو للأظافر كثيرة، حيث يعمل على على الاعتناء بالأظافر بشكل جيد، نظرا لاحتوائه على الفيتامينات والأحماض الأمينية التي تساعد على الحفاظ على صحة الأظافر.

ويعمل زيت الأفوكادو على إعادة التوهج للأظافر الباهته ويحميها من التشقق والتكسر، ويعيد لها الحيوية واللمعان.

ومن هنا إليكم طريقة استخدام الأفوكادو للحفاظ على الأظافر:
- خلط ملعقة كبيرة من زيت الأفوكادو مع ملعقة من عصير الطماطم ورشة من الملح، ثم تطبيق الخليط على أظافرك. (طريقة 1)
- يمكنك تطبيق زيت الأفوكادو الطبيعي على أظافرك باستخدام فرشاة نظيفة. (طريقة 2)
- اخلطي زيت الأفوكادو مع الخميرة وطبقي المزيج على أظافرك باستخدام فرشاة نظيفة. (طريقة 3)
- كرري تطبيق زيت الأفوكادو على أظافرك يوميًا للحصول على أظافر قوية ولامعة. (طريقة 4)
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