الغندور: مصر أول دولة إفريقية ستطبق تقنية الفيديو

أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري ، أن هناك تطورات جديدة بشأن تطبيق تقنية الفيديو في الفترة المقبلة.





وقال الغندور عبر تصريحات خاصة في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "بدأنا التدريب على الفار منذ 25 يوما".





وتابع: "مصر ستكون أول دولة أفريقية تطبق تقنية الفيديو وأنهينا كل الموافقات اللازمة لاعتماد تقنية الفيديو في مصر"





وأتم: "تقنية الفار لن تطبق بداية من الدور الثاني".



