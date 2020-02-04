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الغندور: مصر أول دولة إفريقية ستطبق تقنية الفيديو

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 09:55 ص
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تقنية الفيديو
تقنية الفيديو
الفجر الرياضي
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أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري ، أن هناك تطورات جديدة بشأن تطبيق تقنية الفيديو في الفترة المقبلة.

وقال الغندور عبر تصريحات خاصة في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "بدأنا التدريب على الفار منذ 25 يوما".

وتابع: "مصر ستكون أول دولة أفريقية تطبق تقنية الفيديو وأنهينا كل الموافقات اللازمة لاعتماد تقنية الفيديو في مصر"

وأتم: "تقنية الفار لن تطبق بداية من الدور الثاني".

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