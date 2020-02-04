Advertisements
الغندور: مصر أول دولة إفريقية ستطبق تقنية الفيديو
الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 09:55 ص
Advertisements
الفجر الرياضي
Advertisements
أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري ، أن هناك تطورات جديدة بشأن تطبيق تقنية الفيديو في الفترة المقبلة.
وقال الغندور عبر تصريحات خاصة في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "بدأنا التدريب على الفار منذ 25 يوما".
وتابع: "مصر ستكون أول دولة أفريقية تطبق تقنية الفيديو وأنهينا كل الموافقات اللازمة لاعتماد تقنية الفيديو في مصر"
وأتم: "تقنية الفار لن تطبق بداية من الدور الثاني".
Advertisements