اجتماع للجنة العسكرية المشتركة حول ليبيا في جنيف

اجتمع ممثلون عن الأطراف المتحاربة في ليبيا في جنيف، في إطار لجنة عسكرية مشتركة ترعاها المنظمة الدولية، حسبما قالت الأمم المتحدة.

وفي بيان صحفي، الأمم المتحدة ، إن 5 من كبار الضباط الذين عينتهم حكومة الوفاق الوطني و5 عينتهم القوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، يشاركون في المحادثات.

ويقود الجيش الوطني الليبي، معركة استثنائية، خاصة أنها تخوض حربا بالوكالة ضد الإرهاب على الأراضي الليبية.