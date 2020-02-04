ميريام فارس تهنئ نجلها بعيد ميلاده

حرصت الفنانة ميريام فارس على تهنئة نجلها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت ميريام فارس مجموعة صور جمعتها بنجلها،وعلقت على الصورة قائلة :"بتمنالك كل شي حلو بالدني يا حبيب قلبي، صرلي ٤ سنين ما بشوف الفرحة والأمل إلا من عيونك، أنت دنيتي وحياتي وفرحتي، عقبال المية يا ماما".



وتابعت ميريام :"صغيري جادن أصبح أربع سنوات، لماذا تكبر بهذه السرعة، فأنت حقًا رجلاً صغيرًا الآن ، فخورة بك لأنك تمنحني المرح والقوة والسعادة كل يوم، أحبك جدًا، وكل عام وانت بخير ".



وفي سياق آخر، طرحت ميريام فارس، الجمعة الماضية فيديو كليب جديد عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب"، يحمل اسم "حبيبي سعودي"، والأغنية من ألحان يوسف العماني،وماستر محمد عصمت، كلمات وليد الخشينة.