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عاجل.. الأرصاد: موجة طقس صعبة تبدأ غدا

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 09:49 ص
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طقس
طقس
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية: إن هناك حالة من الاستقرار في الطقس، حيث ما زالت درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية.

وأضاف "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أن هناك فارق بين درجات الحرارة الصغرى والعظمى، يصل إلى 10 درجات، منوها بأن هناك هدوء في سرعات الرياح، وتكون للشبورة المائية.

وأشار إلى أنه سنشهد موجة من التقلبات في حالة الجو اعتبارا من الغد، حيث سيكون هناك نشاط في حركة الرياح مصحوب بالرمال والأتربة، مع ارتفاع في درجات الحرارة بمعدل درجتين.
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