محافظ الإسماعيلية: لن ندخر وسعا في تقديم التسهيلات للمستثمرين

قال اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية: إن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لم ولن تدخر وسعا في تقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمستثمرين الجادين وتشجعيهم لإقامة مشروعاتهم على أرض المحافظة.









وضم الوفد منير جمعة، رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الداخلي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد الشاذلي، المشرف العام على مكتب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ببورسعيد والإسماعيلية.





وخلال اللقاء، تم استعراض ومناقشة فرص الاستثمار المتاحة بالإسماعيلية، وبحث سبل دعم الحركة الاستثمارية وآليات جذب المستثمرين للمنطقة.



ويأتي ذلك في إطار استكمال تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأكيداته بشأن بذل أقصى الجهود لتنمية ودفع حركة الاستثمار وتشجيع التوسع في إقامة المشروعات الاستثمارية الجديدة وخلق المزيد من فرص العمل للشباب ومواجهة البطالة.



وجاء ذلك خلال استقباله وفدا من ممثلي شركة متخصصة في المجال الصناعي وتنمية الاستثمار.