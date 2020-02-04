هونج كونج تسجل أول حالة وفاة جراء فيروس كورونا الجديد

سجلت هونج كونج أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا الذي تم تحديده حديثًا، اليوم الثلاثاء، وهي ثاني حالة خارج البر الرئيسي للصين بعد تفشي المرض الذي أودى بحياة أكثر من 420 شخصًا وانتشر في جميع أنحاء العالم وأثار مخاوف من نمو اقتصادي عالمي، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".



استقرت العملة الصينية وأسواق الأوراق المالية في تجارة متقلبة بعد أن ضرب القلق بشأن فيروس كورونا اليوان يوم الاثنين، وتم محو نحو 400 مليار دولار من القيمة السوقية من مؤشر شانغهاي القياسي.



وقالت ماكاو، أكبر مركز للعب القمار في العالم، إنها طلبت من جميع مشغلي الكازينو تعليق عملياتهم لمدة أسبوعين للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس.



تم إجلاء المزيد من الأجانب من مدينة ووهان بوسط الصين، والتي كانت مركز اندلاع المرض، وتقطعت السبل بآلاف الأشخاص على متن سفينة سياحية يابانية بعد أن ثبتت إصابة إحدى الركاب بالفيروس.



وقد رفع عدد الوفيات في هونغ كونغ إجمالي عدد الوفيات من الفيروس إلى 427 شخص، بمن فيهم رجل توفي في الفلبين الأسبوع الماضي بعد زيارة ووهان. وقالت السلطات الصينية إن عدد القتلى في الصين ارتفع بنسبة 64 في اليوم السابق إلى 425، معظمهم في مقاطعة هوبي التي عاصمتها ووهان.



تم الإبلاغ عن حالات جديدة في الولايات المتحدة بما في ذلك مريض في كاليفورنيا أصيب من خلال اتصال وثيق مع شخص من نفس الأسرة كان مصابًا في الصين.



وقالت الدكتورة نانسي ميسونييه، مديرة المركز الوطني للتحصين وأمراض الجهاز التنفسي في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: "نتوقع أن نرى انتشار المزيد من حالات العدوي من شخص إلى آخر".



ارتفع إجمالي عدد الإصابات في الصين من 3235 إلى 20438، وكان هناك ما لا يقل عن 151 حالة في 23 دولة ومنطقة أخرى.



أعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن الفيروس الشبيه بالإنفلونزا حالة طوارئ عالمية، ويقول الخبراء إن الكثير ما زال مجهولًا بشأن المرض، بما في ذلك معدل الوفيات ومسارات الانتقال.



تدفع هذه الحالات من عدم اليقين بعض الدول إلى اتخاذ تدابير صارمة لوقف انتشار المرض. وأرسلت أستراليا المئات من الذين تم إجلاؤهم من ووهان إلى جزيرة نائية في المحيط الهندي، في حين طلبت اليابان الحجر الصحي لسفينة سياحية تقل أكثر من 3 آلاف شخص بعد أن ثبتت اصابة رجل من هونج كونج أبحر فيها الشهر الماضي بفيروس كورونا.

