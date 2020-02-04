Advertisements
Advertisements
Advertisements

نجم برشلونة يصدم كيكي سيتين بالحديث عن فالفيردي

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 08:49 ص
Advertisements
دي يونج
دي يونج
الفجر الرياضي
Advertisements
تحدث الهولندي فرينكي دي يونج نجم برشلونة الإسباني عن مدربه الجديد كيكي سيتين، والفارق بينه وبين المدير الفني السابق ، إرنيستو فالفيردي.

وقال دي يونج في تصريحات نقلتها الصحافة الإسبانية: "اللعب في برشلونة كان هو حلمي, والآن قد حققته وأنا مُستمتع".

وتابع: "في هذه الأشهر الأولى أنا ألعب عدة دقائق وهذا مؤشر جيد في الموسم الأول, أنا راضي عن أدائي لكن ليس تماماً وأنا مُقتنع أنه بإمكاني أن انسجم أكثر".

وأضاف: "أعتقد أني لعبت مُباريات جيدة لكن يمكنني القيام بـ عمل أفضل, عندما تصل إلى فريق جديد تحتاج إلى وقت لـ التكيف وآمل أن أتحسن أكثر وأكثر خلال الموسم".

وعن تغيير طريقة اللعب من أياكس لبرشلونة، قال: "الفلسفة هي نفسها فـ هي تعود لـ كرويف, رغم أن كل فريق لديه بعض التفاصيل والاختلافات لكن الفكرة هي نفسها وهذا سهل الأمر علي".

وعن المركز الذي يلعبه في برشلونة، قال: "إنه سؤال يطرحه علي الكثير من الناس لكنه لا يقلقني, أريد أن ألعب في أي مركز من أجل أن استمر في التكيف مع الفريق, إذا لعبت فـ أنا سعيد".

وعن الفرق بين فالفيردي وكيكي سيتين، واصل اللاعب الهولندي: "من الواضح أن هنالك اختلافات, المُدربين يراهنون على السيطرة على الكرة وحيازتها, التفاصيل والنظام مختلفان بعض الشيء لكن طريقتهم في لعب كرة القدم لا تختلف تماماً".

واختتم دي يونج تصريحاته: "بالطبع, نحن نُريد الفوز بـ جميع الألقاب وهذا أمر طبيعي عندما تكون في نادي مثل برشلونة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كيكي سيتين فرينكي دي يونج رياضة برشلونة

أخبار تهمك

عثمان ديمبلي يسبب ثورة غضب داخل برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الصين تعلن خبرًا سارًا بشأن فيروس "كورونا"

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من السفير السوداني بالقاهرة على بيان الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2020 بالاسم ورقم الجلوس (التيرم الأول) عبر موقع مديرية التربية والتعليم البديل qalubiaedu.org

منذ حوالي 11 ساعة

زلزال الميركاتو.. بيريز يفاجئ برشلونة بالصفقة الكبرى

منذ حوالي 10 ساعة

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ يوم

هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول بعد التتويج بالدوري الإنجليزي "مو" يظهر فى إهتمامات برشلونة

منذ ساعة و 12 دقيقة

وزيرة الصحة توضح حقيقة انتقال فيروس كورونا عبر الطيور

منذ ساعة و نصف

مسئول حكومي سابق يفجر مفاجأة بخصوص الضرائب على فودافون

منذ حوالي 10 ساعات

ميسي مهدد بفقدان عرش هدافي الليجا

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة الموسم.. الأهلي يتأهب للتعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 13 ساعة

الاتحاد الإفريقي يكشف مفاجأة عن مصير مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ حوالي 9 ساعات

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ حوالي 21 ساعة

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

منذ حوالي 10 ساعات

الاتحاد الأفريقي يكشف مفاجأة عن مصير مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الضربة الأولى من سيتين.. مدرب برشلونة يقلب الطاولة على ريال مدريد

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:31 م

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

وزيرة الصحة توضح حقيقة انتقال فيروس كورونا عبر الطيور

07:36 ص

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

12:05 م

الاتحاد الأفريقي يكشف مفاجأة عن مصير مباراة الأهلي والهلال السوداني

06:40 ص

أول تعليق من السفير السوداني بالقاهرة على بيان الأهلي

11:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status