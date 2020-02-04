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ليلى أحمد زاهر في كواليس "الفتوة"

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 08:30 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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شاركت الفنانة ليلي أحمد زاهر الصور الأولي لها من كواليس مسلسلها "الفتوة"، من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وظهرت ليلي مرتدية عباءة بيضاء بها نقشات، وإيشارب أزرق، وبدون مكياج.

وتفاعل معها متابعيها بكتابة تعليقات لها عبروا فيها عن سعادتهم بروجعها للتمثيل بعد غياب طويل، وحرص أيضاً والداها الفنان أحمد زاهر على مباركتها بكتابة تعليق لها قائلاً:"مبروك يا روح قلبي انتي والله ان شاء الله هاتكسري الدنيا بإذنك يارب وهتقولي زيزو قال بحبك اوييييييي".

وتعود ليلي إلى التمثيل مرة أخرى بعد غياب طويل، وذلك من خلال مسلسل "الفتوة" وهو من بطولة كل من ياسر جلال، عايدة رياض ، مى عمر،مجدي فكري، نجلاء بدر،أحمد خليل، رياض الخولي،مهار نصار، عادل الفار،والمسلسل من تأليف هاني سرحان،إخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداث المسلسل فى حقبة ما قبل الـ100 عام بحي الجمالية.

من جانب آخر، كانت ليلى قد غابت فترة طويلة عن التمثيل وكانت آخر أعمالها فيلم عنتر وبيسة وهو من بطولة محمد لطفي وأمينة وصافيناز، عام 2014.

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