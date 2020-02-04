Advertisements
Advertisements
Advertisements

قبل السفر.. تعرف على تأخيرات القطارات اليوم

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 08:28 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
كرستينا عياد
Advertisements
أعلنت وزارة النقل، اليوم، عن معدلات التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بسبب ما تنجزه هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

لتشمل التأخيرات أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، الذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 40 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:

-منطقة القاهرة  أسيوط مدة 40 دقيقة، ومنطقة أسيوط أسوان مدة 40 دقيقة

-ثالثًا: خط  بنها بور سعيد، الذي يبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 40 دقيقة.

-رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 35 دقيقة.

وتعتذر السكك الحديد للمسافرين نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك، وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مواعيد القطارات اليوم تأخيرات القطارات القطارات الفجر السكة الحديد

أخبار تهمك

صفقة الموسم.. الأهلي يتأهب للتعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 13 ساعة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2020 بالاسم ورقم الجلوس (التيرم الأول) عبر موقع مديرية التربية والتعليم البديل qalubiaedu.org

منذ حوالي 11 ساعة

ميسي مهدد بفقدان عرش هدافي الليجا

منذ حوالي 3 ساعات

هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول بعد التتويج بالدوري الإنجليزي "مو" يظهر فى إهتمامات برشلونة

منذ ساعة و 13 دقيقة

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ حوالي 21 ساعة

الضربة الأولى من سيتين.. مدرب برشلونة يقلب الطاولة على ريال مدريد

منذ حوالي 10 ساعات

وزيرة الصحة توضح حقيقة انتقال فيروس كورونا عبر الطيور

منذ ساعة و نصف

مسئول حكومي سابق يفجر مفاجأة بخصوص الضرائب على فودافون

منذ حوالي 10 ساعة

الاتحاد الإفريقي يكشف مفاجأة عن مصير مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الصين تعلن خبرًا سارًا بشأن فيروس "كورونا"

منذ حوالي 9 ساعات

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ يوم

أول تعليق من السفير السوداني بالقاهرة على بيان الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

زلزال الميركاتو.. بيريز يفاجئ برشلونة بالصفقة الكبرى

منذ حوالي 10 ساعة

عثمان ديمبلي يسبب ثورة غضب داخل برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

الاتحاد الأفريقي يكشف مفاجأة عن مصير مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ ساعتين و 31 دقيقة

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

ننشر تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم بخطوط السكك الحديدية

قبل ما تسافر.. تعرف على تأخيرات القطارات اليوم

45 دقيقة.. ننشر متوسط تأخيرات القطارات اليوم

للمسافرين اليوم.. تأخيرات خطوط السكة الحديد من قبلي لبحري

السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات اليوم

السكة الحديد تعتذر لركاب القطارات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:31 م

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

وزيرة الصحة توضح حقيقة انتقال فيروس كورونا عبر الطيور

07:36 ص

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

12:05 م

الاتحاد الأفريقي يكشف مفاجأة عن مصير مباراة الأهلي والهلال السوداني

06:40 ص

أول تعليق من السفير السوداني بالقاهرة على بيان الأهلي

11:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status