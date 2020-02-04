سلمان خان يعتدي على معجب.. تعرف على التفاصيل

وقع الحادث عندما وصل خان، الموجود في جوا لتصوير فيلم مقبل، إلى مطار غوا الدولي في دابوليم.

ويظهر في الفيديو مسؤول من هيئة مطار الهند وهو يسير أمام خان بالقرب من بوابة المغادرة وإلتقاط الصور مع الممثل يسير في الخلفية، وبعد ثوان، يظهر سلمان غاضباً وهو ينتزع هاتفه ويمشي باتجاه سيارة تنتظر.





وقال مسؤول كبير بالمطار: "لم يتم تقديم أي شكوى رسمية، لكن عندما ظهر شريط الفيديو، استفسرنا عن الحادث وأكدناه".



