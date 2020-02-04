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جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة النجم الساحلي ضد الصفاقسي بث مباشر

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 08:11 ص
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جدول مبارايات اليوم
جدول مبارايات اليوم
حسن شحاتة
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جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020، أبرزها مباراة النجم الساحلي ضد الصفاقسي في الدوري المصري، وليفربول ضد شروزبري تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

 

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

 

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ16"

 

الجونة ضد وادي دجلة، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

 

طلائع الجيش ضد نادي مصر، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي "الجولة الـ23"

 

نانت ضد باريس سان جيرمان، تقام المباراة في تمام 10:05 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 11:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 12:05 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 6.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي "الجولة الـ10"

 

النجم الساحلي ضد الصفاقسي، تقام المباراة في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 4:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 5:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الوطنية التونسية 1.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس ملك إسبانيا "الدور ربع النهائي"

 

غرناطة ضد فالنسيا، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 12:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي "دور الـ32"

 

ليفربول ضد شروزبري تاون، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 11:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس ألمانيا "دور الـ16"

 

فيرد بريمن ضد بروسيا دورتموند، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 11:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة سكاي سبورت HD1.

موعد مباراة طلائع الجيش ونادى مصر

 

تقام مباراة طلائع الجيش ونادى مصر فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى مواجهة الهروب من قاع جدول المسابقة يدخلها الطلائع بعد التعادل مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق فى الجولة الأخيرة فيما خسر نادى مصر من بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى إطار نفس الجولة.

 

ويحتل الطلائع السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 13 هدفًا وتلقت شباكه 22 هدفاً فيما يقبع نادى مصر فى المركز الأخير برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 11 هدفًا وتلقت شباكه 22 هدفاً.

 

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز

من  المقرر أن تنقل قنوات تايم سبورت و أون سبورت مباريات الدورى المصرى الممتاز.

 

 

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