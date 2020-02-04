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الهلال ضد الرائد.. 4 مخاوف للبلجيكي بينسيك هاسي قبل المباراة

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 08:08 ص
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الهلال اليوم
الهلال اليوم
أمل الحلفاوي
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يلاقي الرائد نظيره الهلال،غدا  الأربعاء المقبل الموافق الخامس من فبراير، على أرضية ملعب جامعة الملك سعود، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.


وتقام المباراة بين الهلال والرائد عند الساعة السابعة والثلث مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والثلث بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة والثلث بتوقيت جرينتش.


ويدخل بينسيك هاسي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المباراة ولديه 4 مخاوف.


1- القوة الهجومية والدفاعية للهلال على أرضه

الهلال يمتلك قوة هجومية كبيرة، والذي أصبح أقوى خط هجوم في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم برصيد44 هدف.

سجل أكثر من نصف هذه الأهداف على أرضه، إذ أنه سجل 24 هدف، فيما يمتلك صلابة دفاعية كبيرة أيضًا حيث أنه استقبل 8 أهداف على أرضية ملعب جامعة الملك سعود.


2- التفوق التاريخي للهلال

الهلال والرائد التقيا في 23 مباراة تاريخيًا، نجح الأزرق في تحقيق 19 فوز، وخسر لقاء وحيد بهدفين مقابل هدف رد عام 2013.

وحسمت 3 مباريات بالتعادل بين الفريقين، وأحرز لاعبو الهلال 51 هدف، فيما سجل لاعبو الرائد 12 هدف فقط.


3- قطع سلسلة اللاهزيمة خارج أرضه

يخشى مدرب الرائد قطع سلسلة اللاهزيمة في الدوري خارج أرضه، إذ أنه لم يخسر أي مباراة على أراضي الخصوم منذ الجولة الأولى في الدوري.


4- الدوافع الهلالية

يدخل الهلال اللقاء ولديه العديد من الدوافع للفوز باللقاء، إذ أنه يسعى لمواصلة انتصاراته في الدوري، بالإضافة إلى تعزيز صدارته وتوسيع فارق النقاط إلى 4، للضغط على منافسه النصر الذي يلاحقه على الصدارة، وهو ما سيصعب المهمة على فريق الرائد.

ويتواجد الهلال في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 35 نقطة، بينما يحتل الرائد المركز الخامس برصيد 27نقطة.

جدير بالذكر أن لقاء الدور الأول بين الهلال والرائد في الدوري السعودي للمحترفين، قد انتهى بفوز الأزرق بخماسية نظيفة


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