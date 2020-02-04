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ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الممتاز

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 08:04 ص
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رونالدو
رونالدو
حسام مجدي
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انتهت أمس الإثنين 3 فبراير منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز بأخر مباراة في الجولة بين نادي سامبدوريا ونادي نابولي.

نتيجة مباراة سامبدوريا ونابولي أمس في الدوري الإيطالي الممتاز

واستطاع نادي نابولي أن يفوز على نظيره نادي سامبدوريا بأربعة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم أمس ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

متصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز

ويتصدر نادي يوفنتوس جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 54 نقطة من أصل 22 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الممتاز

ويقدم لكم موقع "الفجر" جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإيطالي الممتاز عقب انتهاء الجولة الثانية والعشرين كالآتي:

1- شيرو ايموبيلي لاعب لاتسيو 25 هدف

2- كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس 19 هدف

3- روميلو لوكاكو لاعب إنتر ميلان 16 هدف

4- جواو بيدرو لاعب كالياري 14 هدف

5- يوسيب إيليتشيتش لاعب أتالانتا 14 هدف

6- مورييل لاعب أتالانتا 12 هدف

7- لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان 11 هدف

8- إيدين دجيكو لاعب روما 10 أهداف

9- فابيو كوالياريلا لاعب ساسولو 10 أهداف

10- دومينيكو بيراردي لاعب ساسولو 9 أهداف

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