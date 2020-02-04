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جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 08:00 ص
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الأهلي
الأهلي
حسام مجدي
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قتربت منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز من الانتهاء بأخر مباراتين متبقيتين في الجولة.

مواعيد المباريات المتبقية في الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري

الجونة × وادي دجلة

وتلعب هذه المباراة اليوم الثلاثاء 4 فبراير في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.

طلائع الجيش × نادي مصر

بينما تلعب هذه المباراة أيضا اليوم في تمام الساعة السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة.

متصدر جدول الدوري المصري الممتاز

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 36 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها حتى الآن في الدوري.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

ويقدم لكم موقع "الفجر" جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز كالآتي:

1- الأهلي 36 نقطة

2- المقاولون العرب 32 نقطة

3- الاتحاد السكندري 27 نقطة

4- بيراميدز 26 نقطة

5- الزمالك 25 نقطة

6- انبي 23 نقطة

7- الإنتاج الحربي 22 نقطة

8- سموحة 21 نقطة

9- الإسماعيلي 21 نقطة

10- حرس الحدود 18 نقطة

11- المصري 16 نقطة

12- أسوان 15 نقطة

13- الجونة 15 نقطة

14- وادي دجلة 14 نقطة

15- مصر المقاصة 13 نقطة

16- طنطا 13 نقطة

17- طلائع الجيش 12 نقطة

18- نادي مصر 11 نقط

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الكلمات المفتاحية

دوري مصري المقاولون العرب السكندري الزمالك الاتحاد السكندرى الأهلي

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