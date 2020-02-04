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هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول بعد التتويج بالدوري الإنجليزي "مو" يظهر فى إهتمامات برشلونة

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 07:58 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
محمد جمال
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هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول بعد التتويج بالدوري الإنجليزي "مو" يظهر فى إهتمامات برشلونة

أصبح محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر على مشارف التتويج بلقب الدوري الإنجليزي مع فريقه بعد تصدر البريميرليج بفارق كبير عن منافسه مانشستر سيتي.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي البريميرليج برصيد 73 نقطة بعد الفوز الأخير على ساوثهامبتون برباعية دون رد ويبتعد بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي خسر المباراة الأخيرة أمام توتنهام هوتسيبير بهدفين دون رد.

وأفادت تقارير صحفية أن محمد صلاح الدولي المصري، من الممكن أن يغادر ليفربول عقب التتويج بلقب البريميرليج للدوري الإسبانى عبر بوابة برشلونة أو ريال مدريد أو الإنتقال ليوفنتوس حسبما أشارت تقارير من قبل.

وكانت صحيفة "eldesmarque" الإسبانية امس أكدت أن محمد صلاح قد عاد على طاولة البارسا من جديد للتفاوض معه وضمه للفريق، خلال الصيف القادم.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن صلاح سعيد باللعب فى صفوف ليفربول وتحقيق الإنجازات ولكنه يعشق برشلونة وليونيل ميسي قائد الفريق ويرغب فى اللعب بجواره مما يجعل اللاعب يظهر ضمن إهتمامات برشلونة خلال الفترة القادمة.

ويُعد محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر أحد أفضل اللاعبين فى العالم خلال السنوات الأخيرة بعدما قاد الريدز للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، بجانب تتويجه بلقب أفضل لاعب فى انجلترا من قبل وجائزة هداف البريميرليج موسميين متتاليين، مما يجعله هدف لأقوي الأندية الأوروبية


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ميسي محمد صلاح ليفربول برشلونة ميسي برشلونة الدوري الإنجليزي

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