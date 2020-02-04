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بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة وادي دجلة والجونة اليوم الإثنين بالدوري المصري HD

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 07:51 ص
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بوابة الفجر
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بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة  وادي دجلة والجونة اليوم الإثنين بالدوري المصري  HD تقام مباراة الجونة ووادى دجلة فى تمام الخامسة مساء اليوم الثلاثاء على استاد الجونة الرياضى فى مواجهة متكافئة يدخلها الفريق الساحلى بعد الفوز على المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف فيما تعادل وادى دجلة مع الزمالك بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة.

 

بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة  وادي دجلة والجونة اليوم الإثنين بالدوري المصري  HDويحتل الجونة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 11 هدفًا وتلقت شباكه 21 هدفًا فيما يحتل وادى دجلة المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 17 هدفًا وتلقت شباكه 23 هدفًا.

 

بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة  وادي دجلة والجونة اليوم الإثنين بالدوري المصري  HDمن المقرر أن تنقل قنوات تايم سبورت و أون سبورت مباريات الدورى المصرى الممتاز.

الجونة وادي دجلة الساعة 5 علي قناة 7
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