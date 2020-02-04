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موعد مباراة فالنسيا اليوم| مشاهدة مباراة فالنسيا اليوم أمام غرناطه اليوم الإثنين 4-2-2020 في كأس ملك إسبانيا

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 07:21 ص
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فالنسيا
فالنسيا
هيثم موسى
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يستعد فريق فالنسيا حامل اللقب في الموسم الماضي  لملاقاة مضيفه فريق غرناطة في مساء يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير 2020 في إقليم الأندلس على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار مسابقة كأس ملك إسبانيا 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة كأس ملك إسبانيا، إضافة إلى عشاق نادي فالنسيا وأيضاً عشاق النجم الإسباني داني باريخو، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة فالنسيا وغرناطة، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة فالنسيا وغرناطة.

 

وتنطلق مباراة فالنسيا وغرناطة تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الأربعاء بتوقيت أبوظبي.


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