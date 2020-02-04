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بث مباشر مباراة بروسيا دورتموند ضد فيردر بريمن 4-2-2020 رابط مشاهدة فى كأس ألمانيا

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 07:08 ص
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بوابة الفجر
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بث مباشر مباراة بروسيا دورتموند ضد فيردر بريمن 4-2-2020  رابط مشاهدة فى كأس ألمانيا يحل نادي بوروسيا دورتموند ضيفاً على فيردر بيرمن يوم الثلاثاء القادم في دور الـ 16 من كأس ألمانيا ويحتضن ملعب فيسير شتاديون المباراة.


ابث مباشر مباراة بروسيا دورتموند ضد فيردر بريمن 4-2-2020  رابط مشاهدة فى كأس ألمانيا لنادي الأصفر والأسود يسعى للمواصلة في مشوار الكأس وحصده بعد غياب موسمين عن تحقيق لقب الكأس.

مبث مباشر مباراة بروسيا دورتموند ضد فيردر بريمن 4-2-2020  رابط مشاهدة فى كأس ألمانيا وعد مباراة بوروسيا دورتموند وفيردر بيرمن، تبدأ  المباراة في تمام الساعة العاشرة الإ ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة الإ ربع بتوقيت مكة المكرمة.

بوروسيا و فيردر الساعة 9.45 علي قناة 5
بث مباشر مباراة بروسيا دورتموند ضد فيردر بريمن 4-2-2020 رابط مشاهدة فى كأس ألمانيا
بث مباشر مباراة بروسيا دورتموند ضد فيردر بريمن 4-2-2020 رابط مشاهدة فى كأس ألمانيا
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