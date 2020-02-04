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بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة بروسيا دورتموند وفيردر بريمن بث حي دورتموند وبريمن HD

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 07:08 ص
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بوابة الفجر
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بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة بروسيا دورتموند وفيردر بريمن  بث حي دورتموند وبريمن  HDيحل نادي بوروسيا دورتموند ضيفاً على فيردر بيرمن يوم الثلاثاء القادم في دور الـ 16 من كأس ألمانيا ويحتضن ملعب فيسير شتاديون المباراة.


بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة بروسيا دورتموند وفيردر بريمن  بث حي دورتموند وبريمن  HDالنادي الأصفر والأسود يسعى للمواصلة في مشوار الكأس وحصده بعد غياب موسمين عن تحقيق لقب الكأس.

بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة بروسيا دورتموند وفيردر بريمن  بث حي دورتموند وبريمن  HDموعد مباراة بوروسيا دورتموند وفيردر بيرمن، تبدأ  المباراة في تمام الساعة العاشرة الإ ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة الإ ربع بتوقيت مكة المكرمة.

بوروسيا و فيردر الساعة 9.45 علي قناة 5
بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة بروسيا دورتموند وفيردر بريمن بث حي دورتموند وبريمن HD
بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة بروسيا دورتموند وفيردر بريمن بث حي دورتموند وبريمن HD
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