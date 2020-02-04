ي مشاهدة بث مباشر مباراة بروسبيا دورتموند ضد فيردر بريمن الإثنين 4-2-2020 في كأس ألمانيا حل نادي بوروسيا دورتموند ضيفاً على فيردر بيرمن يوم الثلاثاء القادم في دور الـ 16 من كأس ألمانيا ويحتضن ملعب فيسير شتاديون المباراة.

مشاهدة بث مباشر مباراة بروسبيا دورتموند ضد فيردر بريمن الإثنين 4-2-2020 في كأس ألمانيا النادي الأصفر والأسود يسعى للمواصلة في مشوار الكأس وحصده بعد غياب موسمين عن تحقيق لقب الكأس.

مشاهدة بث مباشر مباراة بروسبيا دورتموند ضد فيردر بريمن الإثنين 4-2-2020 في كأس ألمانيا موعد مباراة بوروسيا دورتموند وفيردر بيرمن، تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة الإ ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة الإ ربع بتوقيت مكة المكرمة.

بوروسيا و فيردر الساعة 9.45 علي قناة 5