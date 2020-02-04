Advertisements
Advertisements
Advertisements

مشاهدة مباراة النجم الساحلي ضد الصفاقسي بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 06:50 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

مشاهدة مباراة النجم الساحلي ضد الصفاقسي  بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube  يلتقي فريق الصفاقسي، أمام نادي النجم الساحلي، عصر اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الرابطة التونسية المحترفة الأولى، والتي ستقام على أرضية الملعب الأوليمبي بسوسة.


مشاهدة مباراة النجم الساحلي ضد الصفاقسي  بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube يسعى النجم الساحلي لتحقيق الفوز والثلاث نقاط، مستغلا الفترة الجيدة التي يعيشها الفريق بعد التأهل لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، متصدراً لمجموعتة، بينما يسعى الصفاقسي لتحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من المنافسة على لقب الدوري التونسي. 

مشاهدة مباراة النجم الساحلي ضد الصفاقسي  بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube تقام مباراة الصفاقسي والنجم الساحلي، عصر اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت الإمارات.


النجم الرياضي و الصفاقسي الساعة 3 علي قناة 1
مشاهدة مباراة النجم الساحلي ضد الصفاقسي بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube
مشاهدة مباراة النجم الساحلي ضد الصفاقسي بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube
Advertisements

الكلمات المفتاحية

دوري ابطال افريقيا النجم الساحلي النجم الصفاقسي والنجم الصفاقسي

أخبار تهمك

مسئول حكومي سابق يفجر مفاجأة بخصوص الضرائب على فودافون

منذ حوالي 8 ساعات

ميسي مهدد بفقدان عرش هدافي الليجا

منذ ساعة و 23 دقيقة

الضربة الأولى من سيتين.. مدرب برشلونة يقلب الطاولة على ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة الموسم.. الأهلي يتأهب للتعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 12 ساعة

qalubiaedu | ظهرت نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه القليوبيه.. لينك مديرية التربية والتعليم للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية

منذ حوالي 9 ساعات

تعليمات عاجلة من وزيرة الصحة للطلاب والمُعلمين قبل بدء الدراسة

منذ حوالي 11 ساعة

الاتحاد الإفريقي يكشف مفاجأة عن مصير مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ حوالي 8 ساعات

زلزال الميركاتو.. بيريز يفاجئ برشلونة بالصفقة الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ يوم

أول تعليق من السفير السوداني بالقاهرة على بيان الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2020 بالاسم ورقم الجلوس (التيرم الأول) عبر موقع مديرية التربية والتعليم البديل qalubiaedu.org

منذ حوالي 9 ساعات

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

منذ حوالي 8 ساعات

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الصين تعلن خبرًا سارًا بشأن فيروس "كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

الاتحاد الأفريقي يكشف مفاجأة عن مصير مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ أقل من ساعة

عثمان ديمبلي يسبب ثورة غضب داخل برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

مشاهدة مباراة برشلونة ضد فالنسيا بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع برشلونة

مشاهدة مباراة بلاتينيوم والهلال السوداني بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube

مشاهدة مباراة الهلال وبلاتينيوم ستارز بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد بلاتينيوم ستارز مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

مشاهدة مباراة الهلال السودانى وبلاتينيوم بث مباشر مباراة الهلال وبلاتينيوم مباشر اليوم بث حي الهلال

مشاهدة مباراة الهلال ضد بلاتينيوم ستارز بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube

مشاهدة مباراة النصر ضد ضمك بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:31 م

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

12:05 م

الاتحاد الأفريقي يكشف مفاجأة عن مصير مباراة الأهلي والهلال السوداني

06:40 ص

أول تعليق من السفير السوداني بالقاهرة على بيان الأهلي

11:03 م

صفقة الموسم.. الأهلي يتأهب للتعاقد مع نجم الزمالك السابق

07:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status