Advertisements
Advertisements
Advertisements

بث مباشر مباراة النجم الساحلي والصفاقسي| مشاهدة مباراة الصفاقسي والنجم الساحلي اليوم 4-2-2020 بث مباشر يلا كورة yallakora

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 06:50 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

 بث مباشر مباراة النجم الساحلي والصفاقسي| مشاهدة مباراة الصفاقسي والنجم الساحلي اليوم 4-2-2020 بث مباشر يلا كورة yallakora يلتقي فريق الصفاقسي، أمام نادي النجم الساحلي، عصر اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الرابطة التونسية المحترفة الأولى، والتي ستقام على أرضية الملعب الأوليمبي بسوسة.

 

بث مباشر مباراة النجم الساحلي والصفاقسي| مشاهدة مباراة الصفاقسي والنجم الساحلي اليوم 4-2-2020 بث مباشر يلا كورة yallakora يسعى النجم الساحلي لتحقيق الفوز والثلاث نقاط، مستغلا الفترة الجيدة التي يعيشها الفريق بعد التأهل لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، متصدراً لمجموعتة، بينما يسعى الصفاقسي لتحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من المنافسة على لقب الدوري التونسي.

  

بث مباشر مباراة النجم الساحلي والصفاقسي| مشاهدة مباراة الصفاقسي والنجم الساحلي اليوم 4-2-2020 بث مباشر يلا كورة yallakora تقام مباراة الصفاقسي والنجم الساحلي، عصر اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت الإمارات.


بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراةالنجم الساحلي ضد الصفاقسي بث مباشر اليوم كورة ستار في الدوري التونسي النجم الرياضي و الصفاقسي الساعة 3 علي قناة 1
بث مباشر مباراة النجم الساحلي والصفاقسي| مشاهدة مباراة الصفاقسي والنجم الساحلي اليوم 4-2-2020 بث مباشر يلا كورة yallakora
بث مباشر مباراة النجم الساحلي والصفاقسي| مشاهدة مباراة الصفاقسي والنجم الساحلي اليوم 4-2-2020 بث مباشر يلا كورة yallakora
Advertisements

الكلمات المفتاحية

دوري ابطال افريقيا النجم والصفاقسي الصفاقسي والنجم

أخبار تهمك

qalubiaedu | ظهرت نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه القليوبيه.. لينك مديرية التربية والتعليم للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة الموسم.. الأهلي يتأهب للتعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 12 ساعة

ميسي مهدد بفقدان عرش هدافي الليجا

منذ ساعة و 22 دقيقة

تعليمات عاجلة من وزيرة الصحة للطلاب والمُعلمين قبل بدء الدراسة

منذ حوالي 11 ساعة

زلزال الميركاتو.. بيريز يفاجئ برشلونة بالصفقة الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

الاتحاد الأفريقي يكشف مفاجأة عن مصير مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الصين تعلن خبرًا سارًا بشأن فيروس "كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ يوم

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

منذ حوالي 8 ساعات

مسئول حكومي سابق يفجر مفاجأة بخصوص الضرائب على فودافون

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من السفير السوداني بالقاهرة على بيان الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

الاتحاد الإفريقي يكشف مفاجأة عن مصير مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2020 بالاسم ورقم الجلوس (التيرم الأول) عبر موقع مديرية التربية والتعليم البديل qalubiaedu.org

منذ حوالي 9 ساعات

الضربة الأولى من سيتين.. مدرب برشلونة يقلب الطاولة على ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ حوالي 19 ساعة

عثمان ديمبلي يسبب ثورة غضب داخل برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

كل ما تريد معرفته عن مباراة الصفاقسي والنجم الساحلي في الدوري التونسي

موعد مباراة الصفاقسي والنجم اليوم| مشاهدة مباراة الصفاقسي والنجم الساحلي اليوم الإثنين 4-2-2020 في الدوري التونسي

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة النجم الساحلي ضد الصفاقسي بث مباشر اليوم كورة ستار في الدوري التونسي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:31 م

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

12:05 م

الاتحاد الأفريقي يكشف مفاجأة عن مصير مباراة الأهلي والهلال السوداني

06:40 ص

أول تعليق من السفير السوداني بالقاهرة على بيان الأهلي

11:03 م

صفقة الموسم.. الأهلي يتأهب للتعاقد مع نجم الزمالك السابق

07:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status