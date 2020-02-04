بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة النجم الساحلي ضد الصفاقسي بث مباشر اليوم كورة ستار في الدوري التونسي

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراةالنجم الساحلي ضد الصفاقسي بث مباشر اليوم كورة ستار في الدوري التونسي يلتقي فريق الصفاقسي، أمام نادي النجم الساحلي، عصر اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الرابطة التونسية المحترفة الأولى، والتي ستقام على أرضية الملعب الأوليمبي بسوسة.

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراةالنجم الساحلي ضد الصفاقسي بث مباشر اليوم كورة ستار في الدوري التونسي يسعى النجم الساحلي لتحقيق الفوز والثلاث نقاط، مستغلا الفترة الجيدة التي يعيشها الفريق بعد التأهل لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، متصدراً لمجموعتة، بينما يسعى الصفاقسي لتحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من المنافسة على لقب الدوري التونسي.

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراةالنجم الساحلي ضد الصفاقسي بث مباشر اليوم كورة ستار في الدوري التونسي تقام مباراة الصفاقسي والنجم الساحلي، عصر اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت الإمارات.

النجم الرياضي و الصفاقسي الساعة 3 علي قناة 1