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موعد مباراة الصفاقسي والنجم اليوم| مشاهدة مباراة الصفاقسي والنجم الساحلي اليوم الإثنين 4-2-2020 في الدوري التونسي

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 06:46 ص
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النجم والصفاقسي
النجم والصفاقسي
هيثم موسى
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 يلتقي فريق الصفاقسي، أمام نادي النجم الساحلي، عصر اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الرابطة التونسية المحترفة الأولى، والتي ستقام على أرضية الملعب الأوليمبي بسوسة.

 

يسعى النجم الساحلي لتحقيق الفوز والثلاث نقاط، مستغلا الفترة الجيدة التي يعيشها الفريق بعد التأهل لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، متصدراً لمجموعتة.

بينما يسعى الصفاقسي لتحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من المنافسة على لقب الدوري التونسي.

 

موعد مباراة النجم الساحلي ضد الصفاقسي في الدوري التونسي

 

تقام مباراة الصفاقسي والنجم الساحلي، عصر اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت الإمارات.

 

تشكيل الصفاقسي المتوقع أمام النجم الساحلي

حراسة المرمى: أيمن دهمين.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - سياكا باكايوكو - محمد الجويني - نسيم هنيد.

خط الوسط: وليد القروي - محمد الطرابلسي - حبيب وصلاتي.

خط الهجوم: إبراهيما تانديا - علاء الدين المرزوقي - كينجسلي سوكاري.

 

تشكيل النجم الساحلي المتوقع أمام الصفاقسي

حرسة المرمى: أشرف كرير.

خط الدفاع: عمار الجمل - زياد بوغطاس - بهاء الدين السلامي.

خط الوسط: وجدي كشريدة - محمد أمين بن عمر - ماهر حناشي - مالك باعيو - مرتضى بن وناس.

خط الهجوم: كريم لعريبي - إيهاب المساكني.

 

ترتيب الفريقين في جدول الدوري التونسي

ويحتل النادي الصفاقسي المركز الرابع برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد النجم الساحلي في المركز السادس برصيد 18 نقطة

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