الاتحاد الأفريقي يكشف مفاجأة عن مصير مباراة الأهلي والهلال السوداني

وأحال الكاف ملف مباراة النادي الاهلي والهلال السوداني إلى لجنة الانضباط من أجل اتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة في أحداث اللقاء.

وكانت جماهير نادي الهلال السوداني قد اقتحمت أرضية الملعب في الشوط الثاني اعتراضا على حكم المباراة، وألقت الجماهير بعض الزجاجات والكراسي داخل الملعب.

ونجح النادي الاهلي في تحقيق التعادل مع فريق الهلال السوداني بنتيجة هدف لكل فريق، وتأهل لدور الربع نهائي من دوري أبطال أفريقيا كوصيف لتلك المجموعة.