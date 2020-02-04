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الاتحاد الأفريقي يكشف مفاجأة عن مصير مباراة الأهلي والهلال السوداني

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 06:40 ص
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الأهلي والهلال السوداني
الأهلي والهلال السوداني
أحمد عصام
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كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن مفاجأة كبرى بشأن أحداث مباراة فريق الهلال السوداني مع النادي الأهلي المصري والتي أقيمت على ملعب الجوهرة في الخرطوم.

وأحال الكاف ملف مباراة النادي الاهلي والهلال السوداني إلى لجنة الانضباط من أجل اتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة في أحداث اللقاء.

وكانت جماهير نادي الهلال السوداني قد اقتحمت أرضية الملعب في الشوط الثاني اعتراضا على حكم المباراة، وألقت الجماهير بعض الزجاجات والكراسي داخل الملعب.

ونجح النادي الاهلي في تحقيق التعادل مع فريق الهلال السوداني بنتيجة هدف لكل فريق، وتأهل لدور الربع نهائي من دوري أبطال أفريقيا كوصيف لتلك المجموعة.
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