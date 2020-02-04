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إجراء عملية هي الأولى من نوعها بمستشفى حكومي بالإسماعيلية (صور)

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 07:00 ص
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فريق عمل المستشفى
فريق عمل المستشفى
هشام إسماعيل
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أعلن الدكتور علي حمودة، مدير مستشفي فايد المركزي عن نجاح إجراء أول عملية من نوعها لشفط الدهون بالمجان في مستشفي حكومي في محافظة الإسماعيلية، ومحافظات القناة الثلاثة.

وأكد حمودة في تصريحات صحفية خاصة إلى "الفجر" أن مستشفي فايد المركزي في محافظة الإسماعيلية استقبلت مريضه تبلغ من العمر 40 عامًا، تطالب بجراء عملية لشفط الدهون الزائدة بالجسم، ولا تمتلك أموال لإجراء تلك العملية في المستشفيات الخاصة، وعلى الفور تم رفع ذلك الأمر للدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، الذي أعطى تعليماته بتوفير جميع الإمكانيات تحت أشرف فريق من الأطباء العملين بقطاع الصحة على أعلى مستوى.

وأضاف الدكتور علي حمودة، أنه تم عمل جميع الفحوصات والأشعة، والتحليل الطبية للمريضة قبل إجراء العملية التي استمرت 6 ساعات تحت إشراف الدكتور محمد عبد العليم، استشاري التخدير، والدكتور حسن إبراهيم، استشاري الجراحة، والدكتور محمد عبد الهادي، والدكتور أحمد بنداري، والدكتور أحمد مسلم، وتم من خلالها استئصال 16 كيلو من الدهون والجلد الزائد للمريضة.

وأضاف حمودة، أن المريضة حاليا بصحة جيدة بعد إجراء العملية، ولا تعاني من أي مضاعفات، مضيفا أن الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة صحة المحافظة، كان يتابع حالة المريضة قبل وأثناء وبعد أجراء العملية، والتي تعد هي الأولى من نوعها في مستشفي حكومي بمحافظة الإسماعيلية ومحافظات القناة الثلاثة.
إجراء عملية هي الأولى من نوعها بمستشفى حكومي بالإسماعيلية (صور)
إجراء عملية هي الأولى من نوعها بمستشفى حكومي بالإسماعيلية (صور)
إجراء عملية هي الأولى من نوعها بمستشفى حكومي بالإسماعيلية (صور)
إجراء عملية هي الأولى من نوعها بمستشفى حكومي بالإسماعيلية (صور)
إجراء عملية هي الأولى من نوعها بمستشفى حكومي بالإسماعيلية (صور)
إجراء عملية هي الأولى من نوعها بمستشفى حكومي بالإسماعيلية (صور)
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