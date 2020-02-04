Advertisements
Advertisements
Advertisements

ميسي مهدد بفقدان عرش هدافي الليجا

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 06:13 ص
Advertisements
ميسي
ميسي
عبد القادر عرابي
Advertisements

صام النجم الأرجنتيني وأسطورة فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي عن التهديف خلال مواجهتي فريقه السابقتبن في الدوري الإسباني في الجولتين 21 و22 ضد فالنسيا وليفانتي على الترتيب.

وفشل ميسي في تسجيل أي أهداف خلال المواجهة الأولى ضد فالنسيا، والتي خسرها البارسا بهدفين دون رد، ثم المواجهة الأخيرة مساء أمس ضد ليفانتي، التي فاز بها النادي الكتالوني بهدفين مقابل هدف.

وقام الليو بتسديد 21 كرة خلال المواجهتين، إلا أنه لم يتمكن من هز الشباك، ليتجمد رصيد أهدافه عند 14 هدفاً حتى الآن.

وسدد ميسي 11 تسديدة خلال مواجهة فالنسيا، فيما سدد 10 تسديدات ضد ليفانتي، دون تسجيل أهداف.

وبالرغم من صيام ميسي عن التهديف، إلا أن مستواه وآدائه في الملعب يعد الأبرز بين زملائه، لاسيما خلال مواجهة ليفانتي الأخيرة، والتي صنع خلالها هدفين للنجم الشاب أنسوا فاتي.

ورفع كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد أهدافه لـ13 هدفاً، بفضل هدف فوز فريقه الوحيد ضد أتليتيكو مدريد السبت الماضي، ليقلص الفارق بينه وبين ميس لهدف وحيد.

يذكر أن ميسي غاب عن بعض مباريات فريقه خلال إفتتاحية الموسم بسبب الإصابة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

ميسي وفاتي ميسي ليفانتي فى الملعب برشلونة وليفانتي hd برشلونة ميسي الدوري الإسباني

أخبار تهمك

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ يوم

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2020 بالاسم ورقم الجلوس (التيرم الأول) عبر موقع مديرية التربية والتعليم البديل qalubiaedu.org

منذ حوالي 9 ساعات

الاتحاد الأفريقي يكشف مفاجأة عن مصير مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الصين تعلن خبرًا سارًا بشأن فيروس "كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

ميسي مهدد بفقدان عرش هدافي الليجا

منذ ساعة و 23 دقيقة

تعليمات عاجلة من وزيرة الصحة للطلاب والمُعلمين قبل بدء الدراسة

منذ حوالي 11 ساعة

زلزال الميركاتو.. بيريز يفاجئ برشلونة بالصفقة الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

الضربة الأولى من سيتين.. مدرب برشلونة يقلب الطاولة على ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة الموسم.. الأهلي يتأهب للتعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 12 ساعة

الاتحاد الإفريقي يكشف مفاجأة عن مصير مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ حوالي 8 ساعات

عثمان ديمبلي يسبب ثورة غضب داخل برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

مسئول حكومي سابق يفجر مفاجأة بخصوص الضرائب على فودافون

منذ حوالي 8 ساعات

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من السفير السوداني بالقاهرة على بيان الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ حوالي 20 ساعة

qalubiaedu | ظهرت نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه القليوبيه.. لينك مديرية التربية والتعليم للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

أرقام مميزة عن مباراة ريال مدريد وليفانتي.. تعرف عليها

رابط كورة اون لاين بث مباشر برشلونة وليفانتي بث مباشر رابط ماتش KORA LIVE يلا شوت PLUS رابط مباراة برشلونة اليوم beIN NO

قصة أهداف ميسي الثلاثين في شباك أتليتيكو مدريد

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة الثامنة عشرة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد ضد أشبيلية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:31 م

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

12:05 م

الاتحاد الأفريقي يكشف مفاجأة عن مصير مباراة الأهلي والهلال السوداني

06:40 ص

أول تعليق من السفير السوداني بالقاهرة على بيان الأهلي

11:03 م

صفقة الموسم.. الأهلي يتأهب للتعاقد مع نجم الزمالك السابق

07:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status