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غياب جديد .. أزمة صالح جمعة في الأهلي عرض مستمر

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 06:10 ص
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صالح جمعة
صالح جمعة
علي خلاف
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واصل صالح جمعة لاعب وسط الأهلي تغيبه عن حضور تمرين الفريق الذي انطلق مساء اليوم في مقر النادي بالجزيرة استعدادا لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الجولة الـ16 ببطولة الدورى المصرى.

أزمة صالح جمعة مع الأهلي

وكان صالح جمعة على أعتاب الرحيل عن الأهلى فى الميركاتو الشتوى، بعد إعلان فايلر عدم حاجته لخدمات الاعب قبل أن يعلن النادي إستمرار الاعب مع الفريق بعد فشل الأحمر في تسويقه خلال فترة الانتقالات الشتوية حيث واصل لاعب التغيب عن مران الذي أقيم ظهر اليوم على ملعب مختار التتش بمقر القلعة الحمراء الرئيس بالجزيرة.

مران الأهلي يشهد مشاركة شريف إكرامي

وفي سياق متصلشهد تمرين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ظهر اليوم مشاركة شريف إكرامى، حارس مرمى الفريق، والذى أثار الجدل بتغريدته حول مشواره مع الفريق بنهاية الموسم، فى حين تغيب كلا من صالح جمعة وأحمد فتحى.

 

الإصابة تمنع فتحي من المشاركة فى تمرين الأهلي

وحرمت الإصابة التي تعرض لها أحمد فتحي ظهير الأهلي الاعب من المشاركة في مران الفريق الذي أقيم ظهر اليوم حيث خضع لفحص طبى قبل بداية التمرين، وأثبت عدم جاهزيته للمشاركة فى التدريبات

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