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ثنائي الأهلي مهدد بالغياب عن مباراة بيراميدز في الدوري المصري

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 05:58 ص
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الأهلي
الأهلي
محمد الدمتناوي
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استمر غياب أحمد فتحي وجونيور أجاي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، عن مران الفريق استعدادا لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز، مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

وغاب الفهد النيجيري جونيور أجاي عن تدريبات المارد الأحمر، بسبب معاناته بنزلة برد، وابتعاده عن المشاركة في التدريبات الإستشفائية.

ويغيب أيضا الجوكر أحمد فتحي، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في كاحل القدم، خلال تدريبات الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني، في اللقاء الذي انتهى بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

وقضى أحمد فتحي تدريباته في الجيم، من أجل اللحاق بالمباراة المنتظرة أمام بيراميدز.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري الممتاز

ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة، محققا العلامة الكاملة بالفوز في 12 مباراة.

 


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الكلمات المفتاحية

شريف إكرامي دوري مصري بيراميدز الأهلي أحمد فتحي

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