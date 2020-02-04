Advertisements
Advertisements
Advertisements

فابيان رويز يصدم نابولي ويقرر الرحيل نهاية الموسم

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 05:54 ص
Advertisements
فابيان رويز
فابيان رويز
محمد الدمتناوي
Advertisements

أكدت تقارير صحيفة إسبانية، أن الدولي الإسباني فابيان رويز، لاعب خط وسط فريق نابولي الإيطالي، يرغب في مغادرة الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وترغب العديد من الأندية في التعاقد مع رويز خلال الفترة المقبلة، ومن هذه الأندية، فريق ريال مدريد الإسباني، ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

 

وبحسب صحيفة "OK Diario" الإسبانية، فإن سبب مغادرة الدولي الإسباني فابيان رويز، هو سوء النتائج التي يعاني منها نابولي خلال الفترة الماضية.

 

 

وتابعت الصحيفة:" بعد قرار رويز بالرحيل عن نابولي، يجعل ريال مدريد في تجهيز عرضاً لضمان التعاقد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة".

وكان رويز قد إنضم لنابولي في صيف 2018، ويستمر عقدة مع الفريق الإيطالي حتى عام 2023.

 

 

وشارك الدولي الإسباني في 67 مباراة مع نابولي في كل المسابقات، تمكن من تسجيل 8 أهداف وصناعة 5 أخرين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نابولي سامبدوريا نابولي فابيان رويز ريال مدريد برشلونة الدوري الإيطالي

أخبار تهمك

qalubiaedu | ظهرت نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه القليوبيه.. لينك مديرية التربية والتعليم للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية

منذ حوالي 8 ساعات

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الصين تعلن خبرًا سارًا بشأن فيروس "كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من السفير السوداني بالقاهرة على بيان الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الاتحاد الإفريقي يكشف مفاجأة عن مصير مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ حوالي 6 ساعات

عثمان ديمبلي يسبب ثورة غضب داخل برشلونة

منذ أقل من ساعتين

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ حوالي 18 ساعة

تعليمات عاجلة من وزيرة الصحة للطلاب والمُعلمين قبل بدء الدراسة

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. تفاصيل جديدة حول شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

منذ حوالي 20 ساعة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2020 بالاسم ورقم الجلوس (التيرم الأول) عبر موقع مديرية التربية والتعليم البديل qalubiaedu.org

منذ حوالي 7 ساعات

الضربة الأولى من سيتين.. مدرب برشلونة يقلب الطاولة على ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

مسئول حكومي سابق يفجر مفاجأة بخصوص الضرائب على فودافون

منذ حوالي 7 ساعات

زلزال الميركاتو.. بيريز يفاجئ برشلونة بالصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تصريحات رسمية عن الاشتباه في إصابة مصريين بالكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ يوم

صفقة الموسم.. الأهلي يتأهب للتعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

برشلونة يرصد التعاقد مع صفقة من الدوري الإيطالي

نشرة ريال مدريد: الريال يستعد لضم نجم برشلونة "المطرود" والتضحية بنجم الملكي من أجل الصفقة الكبري ورحيل لاعب جديد

كبار أوروبا يتراجعون عن ضم نجم نابولي

ريال مدريد يضع نجم الدوري الإيطالي في قائمة أولوياته في الشتاء

تقارير.. لاعب نابولي يرغب في الانتقال لصفوف برشلونة

رئيس نادي نابولي يصدم ريال مدريد وبرشلونة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:31 م

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

12:05 م

أول تعليق من السفير السوداني بالقاهرة على بيان الأهلي

11:03 م

صفقة الموسم.. الأهلي يتأهب للتعاقد مع نجم الزمالك السابق

07:48 م

مسئول حكومي سابق يفجر مفاجأة بخصوص الضرائب على فودافون

11:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status