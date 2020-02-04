فابيان رويز يصدم نابولي ويقرر الرحيل نهاية الموسم

أكدت تقارير صحيفة إسبانية، أن الدولي الإسباني فابيان رويز، لاعب خط وسط فريق نابولي الإيطالي، يرغب في مغادرة الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وترغب العديد من الأندية في التعاقد مع رويز خلال الفترة المقبلة، ومن هذه الأندية، فريق ريال مدريد الإسباني، ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وبحسب صحيفة "OK Diario" الإسبانية، فإن سبب مغادرة الدولي الإسباني فابيان رويز، هو سوء النتائج التي يعاني منها نابولي خلال الفترة الماضية.

وتابعت الصحيفة:" بعد قرار رويز بالرحيل عن نابولي، يجعل ريال مدريد في تجهيز عرضاً لضمان التعاقد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة".

وكان رويز قد إنضم لنابولي في صيف 2018، ويستمر عقدة مع الفريق الإيطالي حتى عام 2023.

وشارك الدولي الإسباني في 67 مباراة مع نابولي في كل المسابقات، تمكن من تسجيل 8 أهداف وصناعة 5 أخرين.