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تاريخ مواجهات الهلال السعودي والرائد

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 05:33 ص
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الهلال السعودي
الهلال السعودي
أميرة فطيم
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ينتظر عشاق الكرة مباراة نارية تجمع بين الهلال ونظيره الرائد، مساء يوم الأربعاء الموافق 5 فبراير الجاري، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال ضد الرائد في تمام الساعة السابعة وعشرون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة وعشرون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة وعشرون دقيقة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة وعشرون دقيقة بتوقيت جرينتش.

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" تاريخ مواجهات الهلال والرائد:-

التقى الفريقان في 23 مباراة بمختلف المسابقات، نجح الهلال في تحقيق 19 انتصار، مقابل هزيمه واحدة فقط، فيما تعادل الفريقان في 3 مباريات، وأحرز الهلال خلالهم 51 هدف، في حين هز الرائد شباك الزغيم 12 مرة.

وشهد موسم 2012-2013 من الدوري السعودي للمحترفين أكبر نتيجه حققها الهلال أمام الرائد، بسداسية نظيفة في مرمى الرائد، عن طريق ياسر القحطاني، ثلاثة أهداف "هاتريك"، يو بيونغ سو، هدفان، وأحمد الفريدي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من البطولة.

فيما قدم الهلال آداء رائع في آخر مباراة أمام الرائد؛ والتي حقق فيها فوزا ثمينا بخمسة أهداف دون رد، ضمن مباريات الدور الأول، بعد أن تعادلا بهدف لمثله في يناير 2019 في الجولة السادسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة، جمعهم من 16 مباراة، فاز في 10 مواجهات، والتعادل في 5 مباريات، فيما خسر في مباراة واحدة فقط، فيما يتواجد الرائد في المركز السادس برصيد 27 نقطة.

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