بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ونانت بث حي مباراة باريس سان جيرمان HD يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفاً ثقيلاً اليوم الثلاثاء 4 فبراير على ملعب "دي لا بيجوار" بمدينة نانت الفرنسية، لمواجهة صاحب الأرض، ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري الفرنسي.





بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ونانت بث حي مباراة باريس سان جيرمان HDيحتل باريس سان جيرمان صدارة ترتيب أندية الدوري الفرنسي برصيد 55 نقطة من 22 مباراة، بفارق 12 نقطة أمام ملاحقه مارسيليا.

بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ونانت بث حي مباراة باريس سان جيرمان HDبينما يتواجد فريق نانت في المركز التاسع برصيد 32 نقطة، متساوياً مع أندية نيس وريمس وليون، وبفارق نقطتين فقط خلف صاحب المركز الرابع فريق ليل.





بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ونانت بث حي مباراة باريس سان جيرمان HDتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة وخمس دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وفي التوقيتات التالية: 23:05 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت ودمشق وعمان، 00:05 بتوقيت أبو ظبي ودبي، 21:05 بتوقيت تونس والجزائر، 20:05 بتوقيت جرينتش، وتنقل المباراة على قناة beIN Sports HD6، بتعليق جواد بدة.

باريس سان جيرمان الساعة 10.5 علي قناة 6