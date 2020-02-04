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بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ونانت بث مباشر اليوم كورة ستار في الدوري الفرنسي بث مباشر

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 05:16 ص
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باريس سان جير مان
باريس سان جير مان
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بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ونانت  بث مباشر اليوم كورة ستار في الدوري الفرنسي بث مباشر يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفاً ثقيلاً اليوم الثلاثاء 4 فبراير على ملعب "دي لا بيجوار" بمدينة نانت الفرنسية، لمواجهة صاحب الأرض، ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري الفرنسي.


بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ونانت  بث مباشر اليوم كورة ستار في الدوري الفرنسي بث مباشر يحتل باريس سان جيرمان صدارة ترتيب أندية الدوري الفرنسي برصيد 55 نقطة من 22 مباراة، بفارق 12 نقطة أمام ملاحقه مارسيليا.

 

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ونانت  بث مباشر اليوم كورة ستار في الدوري الفرنسي بث مباشر بينما يتواجد فريق نانت في المركز التاسع برصيد 32 نقطة، متساوياً مع أندية نيس وريمس وليون، وبفارق نقطتين فقط خلف صاحب المركز الرابع فريق ليل.


بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ونانت  بث مباشر اليوم كورة ستار في الدوري الفرنسي بث مباشر تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة وخمس دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وفي التوقيتات التالية: 23:05 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت ودمشق وعمان، 00:05 بتوقيت أبو ظبي ودبي، 21:05 بتوقيت تونس والجزائر، 20:05 بتوقيت جرينتش، وتنقل المباراة على قناة beIN Sports HD6، بتعليق جواد بدة.

باريس سان جيرمان الساعة 10.5 علي قناة 6
بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ونانت بث مباشر اليوم كورة ستار في الدوري الفرنسي بث مباشر
بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ونانت بث مباشر اليوم كورة ستار في الدوري الفرنسي بث مباشر
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