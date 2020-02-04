مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ونانت بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بي ان سبورت رابط ماتش باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفاً ثقيلاً اليوم الثلاثاء 4 فبراير على ملعب "دي لا بيجوار" بمدينة نانت الفرنسية، لمواجهة صاحب الأرض، ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري الفرنسي.





مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ونانت بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بي ان سبورت رابط ماتش باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي يحتل باريس سان جيرمان صدارة ترتيب أندية الدوري الفرنسي برصيد 55 نقطة من 22 مباراة، بفارق 12 نقطة أمام ملاحقه مارسيليا.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ونانت بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بي ان سبورت رابط ماتش باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي بينما يتواجد فريق نانت في المركز التاسع برصيد 32 نقطة، متساوياً مع أندية نيس وريمس وليون، وبفارق نقطتين فقط خلف صاحب المركز الرابع فريق ليل.





مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ونانت بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بي ان سبورت رابط ماتش باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة وخمس دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وفي التوقيتات التالية: 23:05 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت ودمشق وعمان، 00:05 بتوقيت أبو ظبي ودبي، 21:05 بتوقيت تونس والجزائر، 20:05 بتوقيت جرينتش، وتنقل المباراة على قناة beIN Sports HD6، بتعليق جواد بدة.

باريس سان جيرمان الساعة 10.5 علي قناة 6