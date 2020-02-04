وزيرة الصحة توضح حقيقة انتقال فيروس كورونا عبر الطيور



وأضافت زايد، خلال ماخلة هاتفية، على فضائية "تين"، أنه وفقا لما أكدته منظمة الصحة العالمية فإن الفيروس ينتقل من الإنسان للإنسان فقط، وهناك احتمالية تشير لإمكانية انتقاله من الإنسان للحيوان.



وأوضحت وزيرة الصحة، أن فريق مكافحة ناقلات الأمراض اتخذ كافة الإجراءات للتأكد من خلو المكان المقررأن يكون مقر مستشفى الإخلاء والإعاشة للمصريين القادمين من الصين من أي فيروسات أو أمراض.



وتابعت: منظمة الصحة العالمية تمدنا على مدار الساعة بأحدث الإصدارات والنشرات بشأن انتشار فيروس كورونا، ورئيس منظمة الصحة العالمية قرر رفع حالة الطوارىء في العالم كله لمواجهة انتشاره.



ردت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، على أنباء انتقال فيروس كورونا عبر الطيور، مؤكدة أنه طبقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية فإن الفيروس لا ينتقل عبر الطيور.