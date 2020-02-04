Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزيرة الصحة توضح حقيقة انتقال فيروس كورونا عبر الطيور

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 07:36 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
أشرقت حفني
Advertisements
ردت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، على أنباء انتقال فيروس كورونا عبر الطيور، مؤكدة أنه طبقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية فإن الفيروس لا ينتقل عبر الطيور.

وأضافت زايد، خلال ماخلة هاتفية، على فضائية "تين"، أنه وفقا لما أكدته منظمة الصحة العالمية فإن الفيروس ينتقل من الإنسان للإنسان فقط، وهناك احتمالية تشير لإمكانية انتقاله من الإنسان للحيوان.

وأوضحت وزيرة الصحة، أن فريق مكافحة ناقلات الأمراض اتخذ كافة الإجراءات للتأكد من خلو المكان المقررأن يكون مقر مستشفى الإخلاء والإعاشة للمصريين القادمين من الصين من أي فيروسات أو أمراض.

وتابعت: منظمة الصحة العالمية تمدنا على مدار الساعة بأحدث الإصدارات والنشرات بشأن انتشار فيروس كورونا، ورئيس منظمة الصحة العالمية قرر رفع حالة الطوارىء في العالم كله لمواجهة انتشاره.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

لمواجهة فيروس كورونا فيروس الكورونا انتشار كورونا

أخبار تهمك

صفقة الموسم.. الأهلي يتأهب للتعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 12 ساعة

ميسي مهدد بفقدان عرش هدافي الليجا

منذ ساعة و نصف

زلزال الميركاتو.. بيريز يفاجئ برشلونة بالصفقة الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

الاتحاد الإفريقي يكشف مفاجأة عن مصير مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ حوالي 8 ساعات

الاتحاد الأفريقي يكشف مفاجأة عن مصير مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ ساعة

الضربة الأولى من سيتين.. مدرب برشلونة يقلب الطاولة على ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

تعليمات عاجلة من وزيرة الصحة للطلاب والمُعلمين قبل بدء الدراسة

منذ حوالي 12 ساعة

عثمان ديمبلي يسبب ثورة غضب داخل برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2020 بالاسم ورقم الجلوس (التيرم الأول) عبر موقع مديرية التربية والتعليم البديل qalubiaedu.org

منذ حوالي 9 ساعات

مسئول حكومي سابق يفجر مفاجأة بخصوص الضرائب على فودافون

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الصين تعلن خبرًا سارًا بشأن فيروس "كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

qalubiaedu | ظهرت نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه القليوبيه.. لينك مديرية التربية والتعليم للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من السفير السوداني بالقاهرة على بيان الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ يوم

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

منذ حوالي 8 ساعات

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

"الصحة العالمية" ترفض إعلان حالة الطواريء العالمية بسبب الإيبولا

أبرزها "التيتانوس والتوكسوكارا".. أمراض تنقلها الحيوانات المنزلية للإنسان

أستاذ أمراض صدرية عن فيروس الصين الغامض: "الوقاية خير من العلاج"

الصحة: مصر من أوائل الدول التي وضعت خطة لمواجهة فيرس كورونا

فيروس كورونا.. تعرف على أسبابه وطرق تطوره ومدى خطورته على الاقتصاد العالمي

بعد انتشار كورونا.. وزيرة الصحة توجه نصيحة للمعتمرين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:31 م

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

12:05 م

الاتحاد الأفريقي يكشف مفاجأة عن مصير مباراة الأهلي والهلال السوداني

06:40 ص

أول تعليق من السفير السوداني بالقاهرة على بيان الأهلي

11:03 م

صفقة الموسم.. الأهلي يتأهب للتعاقد مع نجم الزمالك السابق

07:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status