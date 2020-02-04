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موعد مباراة باريس سان جيرمان اليوم| مشاهدة مباراة باريس أمام نانت اليوم الإثنين4-2-2020 بالدوري الفرنسي

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 05:09 ص
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باريس سان جير مان
باريس سان جير مان
هيثم موسى
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 يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفاً ثقيلاً اليوم الثلاثاء 4 فبراير على ملعب "دي لا بيجوار" بمدينة نانت الفرنسية، لمواجهة صاحب الأرض، ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري الفرنسي.

 

ويسعى الفريق الباريسي بقيادة مدربه الألماني توماس توخيل لتحقيق الفوز، ومواصلة الإبتعاد بصدارة الدوري الفرنسي والتحليق بعيداً عن أقرب منافسيه فريق مارسيليا.

فيما يطمح فريق نانت بقيادة مدربه الفرنسي كريستيان جوركوف لتحقيق الفوز على العملاق الباريسي، والإقتراب من المراكز الأوروبية، وتجاوز هزيمة الفريق السابقة ضد مضيفه رين.

 

موعد مباراة نانت وباريس سان جيرمان

 

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة وخمس دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وفي التوقيتات التالية: 23:05 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت ودمشق وعمان، 00:05 بتوقيت أبو ظبي ودبي، 21:05 بتوقيت تونس والجزائر، 20:05 بتوقيت جرينتش، وتنقل المباراة على قناة beIN Sports HD6، بتعليق جواد بدة.

 

ترتيب باريس سان جيرمان ونان

يحتل باريس سان جيرمان صدارة ترتيب أندية الدوري الفرنسي برصيد 55 نقطة من 22 مباراة، بفارق 12 نقطة أمام ملاحقه مارسيليا.

 

 

وجمع النادي العاصمي نقاطه من خلال 18 فوز وتعادل وحيد وثلاث هزائم، سجل 57 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً، ويعد أقوى دفاع وأقوى هجوم في المسابقة.

 

بينما يتواجد فريق نانت في المركز التاسع برصيد 32 نقطة، متساوياً مع أندية نيس وريمس وليون، وبفارق نقطتين فقط خلف صاحب المركز الرابع فريق ليل.

 

جمع نانت نقاطه من خلال 10 إنتصارات ومثلها هزائم وتعادلين، سجل 21 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

 

التشكيل المتوقع لمباراة نانت ضد باريس سان جيرمان

 

من المنتظر أن يبدأ كريستيان جوركوف مدرب نانت بالتشكيل التالي.

 

حراسة المرمى: ألبان لافونت.

 

خط الدفاع: تشارليز تراوري – رينيه كيرين – مولا واجي – دينيس أبياه.

 

خط الوسط: عبد الله تراوري – إمران لوزا – كادر بامبا – لودوفيتش بلاس – موسيس سيمون.

خط الهجوم: رينو إيموند.

 

بينما سيكون تشكيل توماس توخيل للمباراة على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: توماس مونييه – تيلو كيرير – بيرسنيل كيمبيمبي – ليفين كورزوا.

خط الوسط: ماركو فيراتي – إدريسا جانا جايي – أنخيل دي ماريا.

خط الهجوم: كيليان مبابي – ماورو إيكاردي – بابلو سارابيا

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